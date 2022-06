రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నన్ని రోజులు కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాదు: సర్వేలన్నీ టీఆర్ఎస్ కే అనుకూలమట!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ప్రతిపక్ష పార్టీల నుద్దేశించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బిజెపి, కాంగ్రెస్ పార్టీలు తమకు ఎక్కడా పోటీ కాదని, తమతో పోటీకి రాలేరని మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు పేర్కొన్నారు. ఇక తెలంగాణ పిసిసి చీఫ్ రేవంత్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేస్తున్న దయాకర్ రావు రేవంత్ రెడ్డిని ఉద్దేశించి షాకింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao made shocking comments that the Congress will not come to power for as long as Revanth Reddy n party. He was incensed that the BJP was conspiring to split regional parties in Maharashtra.