బతుకమ్మ చీరలు నచ్చకుంటే తీసుకోకండి.. కానీ ఆ పని కూడా చెయ్యండి: మంత్రి ఎర్రబెల్లి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు బతుకమ్మ పండుగ సంబరాలపై, దసరా ఉత్సవాలపై వరంగల్ జిల్లా అధికారులతో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమీక్ష సమావేశంలో మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా ప్రభుత్వం ఇస్తున్న చీరలను ఎవరైనా తగలబెడితే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్లను ఆదేశించారు.

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao said if you don't like Bathukamma sarees, don't take them.. but also don't take the schemes given by the government , and ordered the authorities to take strict action if anyone burns Bathukamma sarees.