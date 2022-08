తెలంగాణా అభివృద్ధి ఓర్వలేక విమర్శలు; రైతుల నడ్డి విరిచేలా బీజేపీ కుట్రలు: మంత్రి ఎర్రబెల్లి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రైతుల నడ్డి విరిచేలా బిజెపి కుట్రలు చేస్తోందని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు బీజేపీపై మండిపడ్డారు. తెలంగాణ అభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక బిజెపి కాంగ్రెస్ పార్టీలు విమర్శలు చేస్తున్నాయని పేర్కొన్న మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు, విమర్శలు చేసే ముందు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అమలవుతున్న పథకాల గురించి తెలుసుకోవాలన్నారు. తెలంగాణలో అమలవుతున్న సంక్షేమ పథకాలు బిజెపి, కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో అమలు అవుతున్నాయా అంటూ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు ప్రశ్నించారు.

కేసీఆర్ కుటుంబంపై ఈగ కూడా వాలనివ్వం; కవిత జోలికొస్తే ఖబడ్దార్: మంత్రి ఎర్రబెల్లి వార్నింగ్

English summary

Minister Errabelli Dayakar Rao has made it clear that BJP and Congress are criticizing Telangana for not being able to bear the development and BJP is conspiring to break the farmers' livelihood.