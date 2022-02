అచ్చేదిన్ పోయి సచ్చేదిన్ వచ్చాయి; బడ్జెట్ విషయంలో బీజేపీనేతలకు మంత్రి ఎర్రబెల్లి సవాల్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కేంద్ర బడ్జెట్ పై తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గులాబీ పార్టీ నేతల నుండి ఆగ్రహజ్వాలలు వెల్లువగా మారాయి. తాజాగా గ్రామీణాభివృద్ధి పంచాయతీరాజ్ శాఖ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు కేంద్రం తీరుపై నిప్పులు చెరిగారు. ఈ బడ్జెట్ తో అచ్చే దిన్ పోయి, సచ్చే దిన్ వచ్చేశాయని ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు పేర్కొన్నారు. బిజెపి కేంద్రంలో అధికారంలోకి వస్తే, అచ్చే దిన్ ఆయేగా అని చెప్పారు... ప్రజలు నమ్ముతూ వచ్చారు.

కానీ, అచ్చేదిన్ రానీ, రాకపోనీ, తాజా బడ్జెట్ జనం సచ్చేదిన్ మాత్రం ఖాయంగా వచ్చినట్లే కనిపిస్తున్నదని రాష్ట్ర పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, గ్రామీణ మంచినీటి సరఫరాశాఖల మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు అన్నారు.

English summary

Telangana TRS Leaders fires over the central budget. Minister Errabelli Dayakar Rao set fire to the center and challenged state bjp leaders. Errabelli Dayakar Rao said that with this budget, good days gone and bad days came.