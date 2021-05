ధాన్యం కొనుగోలులో మంత్రి గంగులకు చిత్తశుద్ది లేదు.!పదవికి రాజీనామా చెయాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ధాన్యం కొనుగోలు అంశంలో పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రిగా గంగుల కమలాకర్ కు చిత్తశుద్ది లేదని కాంగ్రెస్ పార్టీ మండిపడింది. ధాన్యం కొలుగోలు విషయంలో ప్రభుత్వం ఏం చెప్పింది, ఎంత ధాన్యాన్ని ఇప్పటివరకు కొనుగోలు చేసిందో పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రిగా గంగుల కమలాకర్ కు ఏమీ తెలియది, ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలకు, గంగుల కమలాకర్ చెప్పే అంశాలకు సంబంధమే లేదని మండిపడ్డారు. కమలాకర్ నోటికొచ్చిన అంకెలు చెబుతున్నారని, అసలు ప్రభుత్వంలో ఏం జరుగుతుందో ఆయనకు అవగామన లేదని తెలంగాణ కిసాన్ కాంగ్రెస్ ఛైర్మన్ సంకెట అన్వేష్ రెడ్డి ఘాటుగా విమర్శించారు.

English summary

As the Minister of Civil Supplies, Gangula Kamalakar has no idea what the government has said about the purchase of grain and how much grain has been procured so far.