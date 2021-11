కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ ఆ పని చేస్తే సన్మానం చేస్తానన్న మంత్రి గంగుల కమలాకర్

Telangana

తెలంగాణా రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ వర్సెస్ బీజేపీ కొనసాగుతుంది. వరి సాగు విషయంలో మొదలైన రగడ అధికార టీఆర్ఎస్ ధర్నాలు చేసే దాకా వెళ్ళింది. కేంద్రంతో తెలంగాణా సీఎం వైరం పెట్టుకుంటున్నాడు అన్న చర్చ తాజా పరిణామాలతో చోటు చేసుకుంది. ఇదే సమయంలో టీఆర్ఎస్ నేతలు, మంత్రులు బీజేపీ నేతల తీరుపై మండిపడుతున్నారు. తెలంగాణా బీజేపీ నాయకులను టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

Gangula Kamalakar made sensational remarks that Kishan Reddy and Bandi Sanjay would be honored if orders were taken from the center to buy every seed. Gangula Kamalakar made the remarks while review on dharna arrangements against the Center on Friday.