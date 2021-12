రైతులపైకి కార్లు ఎక్కించి చంపిన చరిత్ర బీజేపీది; వాళ్ళను తరిమికొట్టండని మంత్రి హరీష్ రావు పిలుపు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ధాన్యం కొనుగోళ్లపై కేంద్రం తీరుకు నిరసనగా టిఆర్ఎస్ అధినేత, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ చావు డప్పు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తోంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల్లోనూ, మండలాల్లోనూ ధాన్యం కొనుగోలు చేయని కేంద్ర ప్రభుత్వ తీరును ఎండగడుతూ ర్యాలీలు తీస్తూ నిరసనలు తెలియజేస్తున్నారు. బీజేపీ సర్కార్ కు చరమగీతం పాడాలని పిలుపునిస్తున్నారు.

English summary

Minister Harish Rao, who took part in a death beat program to protest the Centre's stance on paddy procurement, said the BJP had a history of killing farmers by hitting with cars, and called for bjp eviction.