కన్నకొడుకు చీర కొనివ్వకపోయినా, పెద్దకొడుకు కేసీఆర్ బతుకమ్మ చీర ఇస్తున్నాడని సెలవిచ్చిన మంత్రి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పాలనకు కితాబిచ్చారు. మెదక్ జిల్లా మనోహరాబాద్ మండలంలో నూతన ఆసరా పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమం ఆర్థిక, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వ హయాంలో పింఛన్ల డబ్బు పెరిగిందని, పింఛన్ల సంఖ్య పెరిగిందని స్పష్టం చేశారు.

English summary

Minister Harish Rao said that KCR is giving Bathukamma sarees as eldest son even though the sons are not buying a saree for their mothers.