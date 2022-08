కుటుంబనియంత్రణ ఆపరేషన్లు వికటించిన ఘటన: వైద్యుల లైసెన్స్ రద్దు, మంత్రి హరీష్ రావు ఏమన్నారంటే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రంగారెడ్డి జిల్లా: ఇబ్రహీంపట్నంలో కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేయించుకున్న బాధితులలో నలుగురు మృతి చెందిన ఘటనపై వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మంత్రి హరీష్ రావు స్పందించారు. ఇబ్రహీంపట్నంలో కుటుంబ నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేయించుకున్న బాధితులను పరామర్శించిన మంత్రి హరీష్ రావు ధైర్యంగా ఉండాలని ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.

English summary

Minister Harish Rao, who is serious about the incident of family planning operations, has announced that the license of the doctors will be cancelled. The superintendent of the hospital has been suspended.