Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కేంద్ర ప్రభుత్వంపై చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో అధికార టీఆర్ఎస్, బీజేపీ మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతోంది. తాజాగా కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలపై కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో కెసిఆర్ ని ముట్టుకుంటే కాలిపోతారంటూ బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పై విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Minister Jagadish Reddy fires on kishan reddy and bandi sanjay over their comments on KCR. Minister Jagadish Reddy said KCR doesn't require talks with Union Minister Kishan Reddy. Minister Jagadish Reddy told KCR is like fire anybody touches KCR, they will be ashes.