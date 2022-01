బీజేపీ వల్లే దేశం దివాలా; సీఎం కేసీఆర్ నిప్పు.. ముట్టుకుంటే మటాషే: మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రతిపక్ష కాంగ్రెస్, బీజేపీలకు మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో గులాబీ పార్టీ నేతలు అటు బిజెపి, ఇటు కాంగ్రెస్ నేతలపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు. సీఎం కేసీఆర్ కు కితాబిస్తూ ప్రత్యర్థి పార్టీల నేతలను తిట్టిపోస్తున్నారు. ఇక తాజాగా మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలను విమర్శిస్తూనే కెసిఆర్ కు కితాబిచ్చారు.

English summary

Minister Jagadish Reddy was indignant that the country had gone bankrupt due to the BJP. He said there was no direction for the Congress party. Minister Jagadish Reddy told KCR is like fire anybody touches KCR, they will be ashes.