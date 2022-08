విద్యుత్ బకాయిలపై కేంద్రనిర్ణయం అందుకే; రాష్ట్రాన్ని చీకట్లోకి నెట్టే కుట్రతోనే: మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి మరోమారు కేంద్ర ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రాన్ని చీకట్లోకి నెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తోందని మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి ఆరోపించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి షాక్ ఇస్తూ ఏపీకి తెలంగాణ చెల్లించాల్సి ఉన్న విద్యుత్ బకాయిలను వెంటనే చెల్లించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసిన కేంద్రం తీరుపై ఆయన అసహనం వ్యక్తం చేశారు. కేంద్రం కావాలని రాష్ట్రంపై కక్షపూరితంగా వ్యవహరిస్తోందని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు

English summary

Minister Jagadish Reddy targeted the Center saying that the central decision on electricity dues is with the party and with a conspiracy to plunge the state into darkness.