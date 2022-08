చాంద్రాయణ గుట్ట ఫ్లైఓవర్ ప్రారంభోత్సవం వాయిదా వేసిన మంత్రి కేటీఆర్.. రీజన్ ఇదే

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో నగరంలో చెలరేగిన నిరసనల కారణంగా, మరోవైపు ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ లో కవిత ఇంటి పై జరిగిన దాడికి కొనసాగింపుగా జరుగుతున్న ఆందోళనల నేపథ్యంలో ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం జరగాల్సిన చాంద్రాయణగుట్ట ఫ్లైఓవర్ ఆగస్ట్ 27వ తేదీకి వాయిదా పడింది. మంత్రి కేటీఆర్ స్వయంగా తన పర్యటనను వాయిదా వేశారు.

Chandrayangutta flyover inauguration by minister KTR today has been postponed to August 27, apparently due to the protests that broke out in telangana by bjp.