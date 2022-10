Telangana

Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల పోరు హోరాహోరీగా సాగుతుంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికలలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు ప్రచార పర్వాన్ని జోరుగా సాగిస్తున్నాయి. ఇక ఉప ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటున్న మంత్రి కేటీఆర్ ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలపై, ప్రత్యర్థి పార్టీల అభ్యర్థులపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడుతున్నారు. తాజాగా యాదాద్రి జిల్లా చౌటుప్పల్ లో మంత్రి కేటీఆర్ రోడ్ షో నిర్వహించారు. ఈ రోడ్ షో లో కేటీఆర్ తనదైన శైలిలో రాజగోపాల్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేశారు.

Minister KTR held a road show saying that to take the money of Gujarat thieves and do vote for trs candidate. KTR said that komatireddy rajgopal reddy is giving one tula gold and people to take the gold.