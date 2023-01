ఏపీ ప్రత్యేక హోదా, పోలవరంపై మంత్రి మల్లారెడ్డి సంచలనం; పోటీపైనా మల్లారెడ్డి వ్యాఖ్యల కలకలం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ మంత్రి మల్లారెడ్డి నేడు తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం ఆయన ఏపీ రాజకీయాల పైన, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ పోటీ చేయడం పైన, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక హోదా పైన, పోలవరం ప్రాజెక్టు పై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Minister Mallareddy made sensational comments on special status of AP and the construction of Polavaram project. Mallareddy's comments that BRS will contest in 175 seats in AP in the next election started a commotion in the political circles.