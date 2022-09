కిషన్ రెడ్డి తెలంగాణాలోనే పుట్టారా? బయ్యారం ఉక్కుఫ్యాక్టరీ ఇవ్వకుంటే జరిగేదదే: మంత్రి సత్యవతి వార్నింగ్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏపీ, తెలంగాణ విభజన హామీలలో భాగంగా బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఇస్తామని గతంలో ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఎన్నటికీ సాధ్యం కాదని, ఎవరు ప్రయత్నించినా అందుకు తగిన అవకాశం లేదని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ క్రమంలో బయ్యారం ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ విషయంలో కిషన్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై మండిపడుతూ తెలంగాణ ప్రాంత మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు కిషన్ రెడ్డి ని టార్గెట్ చేస్తున్నారు.

English summary

Minister Satyavathi Rathore and MP Malothu Kavitha were furious over Union Minister Kishan Reddy's comments that the Bayyaram steel factory. They made it clear that if the BJP government does not change its decision, they will protest.