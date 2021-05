మెడికల్ హబ్ గా వరంగల్.!కేసిఆర్ రాకతో ఓరుగల్లు వాసులు పులకించిపోయారన్న మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్.!

Telangana

oi-Harikrishna

వరంగల్/హైదరాబాద్ : ప్రజల ప్రాణాలే అత్యంత ప్రాధాన్యతగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు రాష్ట్రంలో వైద్య, ఆరోగ్య సేవలు పటిష్టం చేస్తున్నారని, ఇందులో భాగంగా వరంగల్ ఎంజీఎం హాస్పిటల్ సందర్శించడంతో పాటు, కోవిడ్ రోగులను పరామర్శించడం వల్ల వారిలో భరోసా నింపారని మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ స్పష్టం చేసారు. వరంగల్ సెంట్రల్ జైలును సూపర్ స్పెషాలటీ హాస్పిటల్ గా తీర్చదిద్దుతామని సిఎం చేసిన ప్రకటన సాహసోపేతమైందని, ఆయనకు వరంగల్ ప్రజల పక్షాన కృతజ్ణతలు తెలుపుతున్నానన్నారు రాష్ట్ర గిరిజన, స్త్రీ -శిశు సంక్షేమ శాఖల మంత్రి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్.

English summary

Chief Minister Chandrasekhar Rao has said that strengthening medical and health services in the state is the highest priority of the people.As part of this, Minister Satyavathi Rathore clarified that besides cm kcr visiting the Warangal MGM Hospital, Covid had reassured the patients by consulting them.