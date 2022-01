బీజేపి నేతల్లారా.!నోరు అదుపులో పెట్టుకోండి.!ఖబడ్దార్.!మంత్రి సత్యవతి ఘాటు హెచ్చరికలు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : దేశంలో, రాష్ట్రంలో రైతులను ఇబ్బండిపెడుతూ రాజకీయం చేస్తున్న బిజెపి నేతలపై రాష్ట్ర గిరిజన, స్త్రీ -శిశు సంక్షేమ శాఖల మంత్రి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొచ్చి, ఎముకలు కొరికే చలిలో రైతులను ఏడాది పాటు ఇబ్బంది పెట్టిన దేశ ప్రధానినే పంజాబ్ లో రైతులు రోడ్డు మీద నిలబెట్టారని, మిగిలిన బిజెపి నేతలకు కూడా ఇదే గతి పడుతుందని మంత్రి హెచ్చరించారు. బిజెపి నేతలు నాలుకలు అదుపులో పెట్టుకోకపోతే వారికి పుట్టగతులు ఉండవన్నారు మంత్రి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్.

English summary

State Minister for Tribal Affairs, Women and Child Welfare, Satyavati Rathore, has lashed out at BJP leaders for politicizing farmers in the country and in the state.