వైఎస్ఆర్ పై మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.. ఎఫెక్ట్ వైఎస్ షర్మిలకేనా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

గతంలో ఎన్నడూ లేనివిధంగా తెలంగాణ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి వైయస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ఒక పక్క తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వైయస్సార్ తెలంగాణ పార్టీ అధినేత్రి వైయస్ షర్మిల, వైయస్ పాలన తీసుకువస్తానని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తూ పాదయాత్ర చేస్తుంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వైయస్సార్ తీరని ద్రోహం చేశారంటూ ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాజకీయాలలో ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలకు వైఎస్ షర్మిల సమాధానం చెప్తారా అన్నది ఉత్కంఠగా మారింది.

English summary

Minister Vemula Prashanth Reddy made sensational comments on YSR. He said that YSR was prevented Telangana separate state, Hundreds of students died because of him. everyone is discussing whether the effect of his comments is on YS Sharmila.