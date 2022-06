మిషన్ తెలంగాణా...జీహెచ్ఎంసీ కార్పోరేటర్లతో ప్రధాని భేటీ.. తెలంగాణాపై మోడీ గురి!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

భారతీయ జనతా పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రం పై పెద్ద ఎత్తున ఫోకస్ చేస్తోంది. అందులో భాగంగా మిషన్ తెలంగాణా మొదలుపెట్టింది. బిజెపి అధినాయకత్వం రాష్ట్రంపై నజర్ పెట్టినట్టు తాజా పరిణామాలతో అర్థమవుతుంది. తెలంగాణాలో అధికారం చేపట్టడమే లక్ష్యంగా రంగంలోకి దిగుతున్న బిజెపి ఇప్పటికే ప్రజల్లోకి వెళ్లే అనేక ప్రయత్నాలను చేసింది. పాదయాత్రలతో ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది.

జాతీయ స్థాయి నాయకులను రంగంలోకి దింపి తెలంగాణపై పట్టు కోసం పని చేస్తోంది. ఇక ఇదే క్రమంలో తాజాగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కు చెందిన బీజేపీ కార్పొరేటర్ లతో భేటీ నిర్వహించారు. ఈ భేటీ కూడా ప్రస్తుతం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చర్చనీయాంశంగా మారింది.

English summary

BJP will focus on Mission Telangana. Prime Minister met with the GHMC corporators and gave them direction. Suggested to work for victory in the coming elections.