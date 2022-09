Telangana

Dr Veena Srinivas

దుబ్బాక బిజెపి ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తెలంగాణలో అధికార టీఆర్ఎస్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. మునుగోడు తరహాలోనే వేములవాడలోని ఉప ఎన్నిక ఖాయమని రఘునందన్ రావు తేల్చిచెప్పారు. ఇక బిజెపి ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు వ్యాఖ్యలపై వేములవాడ టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే చెన్నమనేని రమేష్ రివర్స్ ఎటాక్ చేశారు.

English summary

Vemulawada MLA chennamaneni ramesh got angry on Raghunandan Rao over his politics in vemulavada temple. Vemulavada MLA Chennamaneni ramesh countered over the comments against him and Minister KTR.