ఇది మహిళా దర్బార్ కాదు.. బీజేపీ దర్బార్: జీవన్ రెడ్డి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ రాజ్ భవన్ ను రాజకీయ భవన్ గా మార్చారని ఎమ్మెల్యే, పీయూసీ చైర్మన్ జీవన్ రెడ్డి మండిపడ్డారు. దేశంలో ఎక్కడా లేని సంప్రదాయాన్ని తెలంగాణలో గవర్నర్ తమిళిసై తీసుకువచ్చారు అంటూ ఆయన నిప్పులు చెరిగారు. గవర్నర్ ప్రజాదర్బార్ నిర్వహించటం ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధమంటూ జీవన్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

Jeevan Reddy, MLA and PUC chairman, was indignant that Telangana Governor Tamilisai Soundara Rajan had turned Raj Bhavan into a political building. This is not a women's darbar. It is a BJP darbar, said Jeevan Reddy..