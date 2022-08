Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వివాదాస్పద స్టాండప్ కమెడియన్ మునావర్ ఫారూఖీ టూర్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాక రేపుతోంది. కామెడీ షో లో హిందూ దేవతలను అవమానిస్తున్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మునావర్ ఫారూఖీ ఈనెల 20వ తేదీన హైదరాబాద్లో ఓ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనున్నారు. దీంతో మళ్ళీ ఆయన కార్యక్రమాన్ని రద్దు చెయ్యాలని బీజేపీ నేతలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

English summary

Comedian Munawar Faruqui's show will be held again in Hyderabad. MLA Rajasingh has warned that if the show is held, the place will be burnt down. this creates political heat now in telangana.