రేవంత్ రెడ్డిపై కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలకు ఎమ్మెల్యే సీతక్క కౌంటర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టీపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి పై తాజాగా మునుగోడు ఎమ్మెల్యేగా, అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రేవంత్ రెడ్డి బ్లాక్ మెయిలర్ అని, పీసీసీ పదవిని డబ్బులతో కొన్నాడని, నాలుగు పార్టీలు మారిన వ్యక్తి అని విరుచుకుపడ్డారు. రేవంత్ రెడ్డి తీరు మార్చుకోకపోతే నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడితే మునుగోడులో బట్టలు విప్పి కొడతారు అంటూ రాజగోపాల్ రెడ్డి హెచ్చరించారు. రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ పార్టీని భూస్థాపితం చేస్తాడని రేవంత్ రెడ్డి పై నిప్పులు చెరిగారు. ఇక తాజాగా రేవంత్ రెడ్డి పై రాజగోపాల్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను ములుగు ఎమ్మెల్యే సీతక్క తీవ్రంగా ఖండించారు.

English summary

MLA seethakka countered Komatireddy Rajagopal Reddy's comments on Revanth Reddy. Seethakka said that Rajagopal Reddy had no right to criticize Revanth Reddy and demanded that he take back his comments.