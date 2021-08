స్వరాష్ట్రంలో గిరిజనులను కాల్చి చంపిన ఘనత సీఎం కేసీఆర్ ది : ఇంద్రవెల్లి సభపై ఉత్కంఠ , సీతక్క ఎదురుదాడి

Telangana

తెలంగాణా రాష్ట్రంలో ఇంద్రవెల్లిలో జరుగుతున్న సభ ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇంద్రవెల్లి సాక్షిగా పోరాటాలకు సిద్ధమైన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు చలో ఇంద్రవెల్లికి పిలుపునివ్వడంతో హై టెన్షన్ నెలకొంది. వివిధ ఉద్యమాలకు వేదికగా నిలిచిన ఇంద్రవెల్లి గడ్డ నుండే దళిత, గిరిజన ఆత్మగౌరవ దండోరాను కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తోంది. తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ గా రేవంత్ రెడ్డి బాధ్యతలను అందుకున్న తర్వాత ఏర్పాటు చేసిన తొలి బహిరంగ సభ ఇది కావడంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్న కాంగ్రెస్ శ్రేణులు ఈ సభను విజయవంతం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి.

Mulugu MLA Seethakka targets CM KCR on attacks on tribes in trs govt. She said it was inappropriate to mention the firing on the Indravelli Dalit tribal Dandora during the union rule. In the own state CM KCR to answer the shooting and killing the tribals.