రేవంత్ రెడ్డికి టీపీసీసీ చీఫ్ రావటానికి కారణం ఇదే .. ఆ కోరిక తీర్చిన దేవతల వద్దకు సీతక్క !!

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీలో దీర్ఘకాల నిరీక్షణ తర్వాత ఎట్టకేలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర రథసారధిగా మల్కాజ్గిరి ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డికి కాంగ్రెస్ అధిష్టానం పట్టం కట్టింది. మొదటి నుంచి రేవంత్ రెడ్డిని టీపీసీసీ చీఫ్ గా నియమించవద్దని కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా మంది సీనియర్లు బాహాటంగానే విమర్శలు చేశారు. ఇక ఢిల్లీ వెళ్లి మరి ఆయనకు పదవి రాకుండా ఉండాలని చక్రం తిప్పిన వాళ్ళు కూడా లేకపోలేదు. అదే సమయంలో తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి నూతనోత్సాహం రావాలంటే, మళ్లీ జవసత్వాలు నిండాలంటే, రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వం కావాలని కోరుకున్న వారు లేకపోలేదు.అయితే ఎమ్మెల్యే సీతక్క రేవంత్ రెడ్డికి టీపీసీసీ చీఫ్ గా వారే కోరిక తీర్చారని చెప్పారు. ఇంతకీ సీతక్క ఏం చెప్పారంటే..

Mulugu MLA Seethakka wanted Revanth Reddy to become the TPCC chief . She prayed to Sammakka Saralamma to fulfill her wish for Revanth Reddy to be the TPCC president. MLA Seethakka visited Sammakka Saralammala in Medaram today, paid homage to the tribal goddess for giving the post of Telangana State Pradesh Congress Committee president.