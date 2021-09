రేపిస్ట్ రాజు ఆత్మహత్య ప్రజా పోరాట విజయమన్న ఎమ్మెల్యే సీతక్క .. ప్రభుత్వం శిక్షించలేదని విసుర్లు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

సైదాబాద్ చిన్నారి హత్యాచార కేసులో నిందితుడు రాజు ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. సింగరేణి కాలనీలో ఆరేళ్ల బాలికపై అత్యాచారం చేసి ఆపై హత్య చేసిన రాజు గత ఆరు రోజులుగా పరారీలో ఉన్న విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ రోజు స్టేషన్ ఘనపూర్ సమీపంలోని నష్కల్ రైల్వే ట్రాక్ పై నిందితుడు రాజు శవమై కనిపించాడు. అయితే పోలీసులు రాజు ఆత్మహత్యకు పాల్పడినట్లుగా ధృవీకరించారు.

English summary

Mulugu MLA Seethakka said the accused Raju, had committed suicide in the wake of a large-scale public movement demanding justice for the child in the incident where a six-year-old girl was raped and brutally murdered in singareni colony. She described it as a victory for the people. Seethakka warned that the same would happen if anyone commits such atrocities in the future.