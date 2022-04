కాంగ్రెస్ నుండి వచ్చి నీ పెత్తనం ఏంటి?ఎంపీ కవితను అవమానించిన ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్!!

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతాంగం సాగుచేసిన యాసంగి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఈరోజు జిల్లా కేంద్రాలలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ ఆందోళనలకు పిలుపునిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీ చేపట్టిన నిరసన దీక్షలో పాల్గొని మాట్లాడుతున్న క్రమంలో ఎంపీ కవిత చేతిలోనుంచి మైక్ లాక్కున్నారు మహబూబాద్ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే శంకర్ నాయక్. అంతేకాదు చాలా అవమానకర వ్యాఖ్యలు కూడా చేశారు.

An internal quarrel broke out between TRS leaders in Mahabubabad district as a witness to the farmer protests. MLA Shankar Nayak taken mike from MP Kavitha's hand and made controversial remarks on MP Kavitha.