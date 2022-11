ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసు: బీఎల్ సంతోష్, తుషార్, జగ్గుస్వామిలను అరెస్ట్ చెయ్యటం సిట్ కు సాధ్యమేనా?

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు రేకెత్తించింది. ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలుకు బిజెపి ప్రయత్నం చేసిందని మొయినాబాద్ ఫామ్ హౌస్ లో నందకుమార్, రామచంద్ర భారతి, సింహయాజీ స్వామి లను ఆడియో, వీడియో రికార్డులతో పాటు రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకుంది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. ఈ కేసు దర్యాప్తు కు సిపి సివి ఆనంద్ నేతృత్వంలో స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ ను ఏర్పాటు చేసింది. ఇక ఈ కేసు దర్యాప్తులో బిజెపి జాతీయ నేతల ప్రమేయం ఉందని నిందితుల కాల్ డేటా, వాట్సాప్ సందేశాలు ఆధారంగా గుర్తించిన సిట్ అధికారులు అనుమానితులను విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసులు పంపించారు.

English summary

Whether it is possible for the SIT to arrest BL Santosh, Tushar and Jagguswamy in the case of MLAs poaching case has now become a topic of discussion.