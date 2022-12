ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసు: సిట్ నోటీసులపై కోర్టులో జగ్గుస్వామి క్వాష్ పిటీషన్; మళ్ళీ వారికి నోటీసులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

టిఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల ఎర కేసులో రోజుకో ట్విస్ట్ తెర మీదికి వస్తుంది. సిట్ విచారణలో దూకుడుగా ముందుకు వెళ్లాలని శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తుంటే, ఈ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారు కోర్టు మెట్లు ఎక్కి తమని తాము కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మొన్నటికి మొన్న బి ఎల్ సంతోష్ తెలంగాణ హైకోర్టులో సిట్ జారీ చేసిన నోటీసులను రద్దు చేయాలని క్వాష్ పిటిషన్ దాఖలు చేయగా, తాజాగా ఈ కేసులో అనుమానితులుగా ఉన్న, నోటీసులు అందుకున్న జగ్గు స్వామి తెలంగాణ హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

English summary

Another shocking twist has taken place in the case of MLAs poaching case. Jaggu swamy filed a quash petition in the court against the sit notices.