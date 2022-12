రేపు తెలంగాణాలో రైతు మహాధర్నా: ఎందుకో చెప్పిన ఎమ్మెల్సీ కవిత!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

రేపు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతు మహాధర్నా చేపడుతున్నామని ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత పేర్కొన్నారు. కేంద్రంలోని బిజెపి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న ఈ రైతు మహాధర్నాలో రైతులు అందరూ పాల్గొనాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. దేశంలో పాలు, పెరుగు లాంటి వాటిపై, రైతులు ఉత్పత్తి చేసే వాటిపైనా పన్నులను విధిస్తున్న కేంద్రం, కార్పొరేట్ సంస్థలు తీసుకున్న 19 లక్షల కోట్ల రుణాలను మాఫీ చేయడం దుర్మార్గమని నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత అన్నారు.

English summary

MLC Kalvakuntla Kavitha stated that they are organizing a Rythu Maha dharna across Telangana tomorrow against the Centre's policies and all farmers should participate. He made harsh comments on the Centre's behavior.