క్యాన్సర్ మహమ్మారి నుండి ప్రజలను కాపాడడం కోసం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోరాటం చేస్తోందని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు తెలిపారు. క్యాన్సర్ ను ముందుగానే గుర్తించి, చికిత్స అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడంచెల వ్యూహం అనుసరిస్తున్నదని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రపంచ రొమ్ము క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ మంత్ సందర్భంగా హైదరాబాద్ నెక్లెస్ రోడ్ వద్ద నిర్వహించిన మారథాన్ వాక్ ను మంత్రి ఈ రోజు ఉదయం జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి క్యాన్సర్ వ్యాధి నియంత్రణకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న అనేక వ్యూహాలను వివరించారు.

English summary

Minister Harish Rao said that MNJ Hospital is being developed as a State Cancer Center with Rs.120 crores and the government will go ahead with a three-pronged strategy to fight cancer.