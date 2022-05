మోడీ,కేసీఆర్ చీకటి రాజకీయ అక్రమ సంబంధం.!అందుకే సీఎం బెంగళూర్ ట్రిప్.!మరోసారి జగ్గారెడ్డి ఫైర్.!

Telangana

హైదరాబాద్: బీజేపి తెలంగాణ అద్యక్షుడు బండి సంజయ్ తో పాటు ప్రధాన మంత్రి మోదీ, సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు లపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి మరోసారి చెలరేగిపోయారు. ప్రధాని నగరానికి వచ్చినప్పుడు తెలంగాణ పేద ప్రజలకు 15 లక్షలు ఇస్తామన్న మోడీ ని ఎందుకు ఇవ్వమని అడగలేదని బండి సంజయ్ ని నిలదీసారు. అంతే కాకుండా 2కోట్ల ఉద్యోగాల గురించి మోడీ ని ఎందుకు అడగలేదని, ఒక్కరోజు కూడా గుడికి వెళ్లని బండి సంజయ్ శివలింగాల మీద మత రాజకీయం చేయడం సిగ్గుచేటన్నారు. మోదీ పర్యటన సందర్బంగా సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు నగరంలో ఉంటే రాష్ట్రానికి రావాల్సిన బకాయిల గురించి నిలదీసేవారని, ఆ లాజిక్ సీఎం మిస్సయ్యారన్నారు జగ్గారెడ్డి.

Along with BJP Telangana president Bandi Sanjay, Congress MLA Jaggareddy has once again lashed out at Prime Minister Modi and CM Chandrasekhar Rao. When the Prime Minister came to the city, Bandi asked Sanjay why he had not asked Modi to give Rs 15 lakh to the poor people of Telangana.