Telangana

oi-Garikapati Rajesh

భువ‌న‌గిరి ఎంపీ కోమ‌టిరెడ్డి వెంక‌ట‌రెడ్డి, కాంగ్రెస్ అధిష్టానం మ‌ధ్య హోరాహోరీ పోరు న‌డుస్తోంది. ఒక‌రి ఎత్తుకు మ‌రొక‌రు పై ఎత్తు వేస్తున్నారు. త‌న‌కు కావ‌ల్సిన ''అవ‌కాశం' కోసం చూస్తున్న కోమ‌టిరెడ్డికి అటువంటి ''అవ‌కాశం'' ద‌క్క‌నివ్వ‌కూడ‌ద‌నే యోచ‌న‌లో ఢిల్లీ అధినాయకత్వం ఉంది. దీంతో ఎవ‌రికివారు పై చేయి సాధించ‌డానికి ప్ర‌య‌త్నాలు ప్రారంభించారు.

English summary

Bhuvangiri MP Komati Reddy Venkata Reddy and the Congress leadership are fighting each other.The height of one is rising above the other