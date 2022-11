మునుగోడు ఉపఎన్నిక రద్దు చెయ్యాలి.. షాకింగ్ రీజన్స్ చెప్పి కేఏ పాల్ సంచలన డిమాండ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికలు వార్ వన్ సైడే నని, మునుగోడు లో గెలిచేది తామేనని, విజయోత్సవ ర్యాలీ జరుపుకోవడానికి అనుమతి ఇవ్వాలని కోరిన కే ఏ పాల్ ఇప్పుడు మరో సంచలనానికి తెర తీశారు. మునుగోడు ఉప ఎన్నికను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్న కేఏ పాల్, బ్యాలెట్ పేపర్ ల తో తిరిగి మునుగోడు ఉపఎన్నిక పోలింగ్ నిర్వహించాలంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

KA Paul has made a sensational demand by giving shocking reasons regarding the Munugode by-election that he will ask the Election Commission to cancel the Munugode by-election.