కాయ్ రాజా కాయ్.. మునుగోడులో మొనగాడెవరు? మొదలైన బెట్టింగ్ దందా!!

మునుగోడు ఉప ఎన్నిక అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారడంతో, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అందరి దృష్టి మునుగోడు ఉప ఎన్నిక పై ఉంది. మునుగోడు ఉపఎన్నికలో ఎవరు విజయం సాధిస్తారు అన్నది? ఇప్పుడు అందరిలోనూ ఉత్కంఠ ను రేకెత్తిస్తోంది. అన్ని రాజకీయ పార్టీలు హోరాహోరీ ఎన్నికల ప్రచారాన్ని చేయడంతో మునుగోడులో మొనగాడు ఎవరు అన్న చర్చ జోరందుకుంది. ఇక ఆ చర్చ అంతటితో ఆగక జోరుగా బెట్టింగ్ లకు పాల్పడే దాకా వెళ్ళింది.

English summary

Bettings on who will win in the munugode by-election continues. betting kings was focus on munugode by poll. crores of rupees bettings are going .