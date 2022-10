Telangana

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల రాజకీయాలు గతంలో జరిగిన అన్ని ఎన్నికలకు భిన్నంగా కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్నాయి. మునుగోడు ఉప ఎన్నికను అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కీలకంగా తీసుకోవడంతో ఎలాగైనా గెలిచి తీరాలన్న పట్టుదల ప్రధాన పార్టీలలో కనిపిస్తుంది. ఇందు కోసం అడ్డదారులు తొక్కుతున్న పరిస్థితులు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. మునుగోడులో ఓటర్లను కొనుగోలు చేయడం కోసం ప్రధాన పార్టీలన్నీ పోటాపోటీగా రాజకీయాలు చేస్తున్నాయి.

In Munugode, major parties are giving bumper offers to goa trips to the youth. Voters are in the trap of parties with digital payments and cash payments. Temptations have reached it's peak as the polling time approaches.