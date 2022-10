Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉపఎన్నిక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రానున్న అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు కీలకంగా మారడంతో మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడం కోసం అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీలు వ్యూహాత్మకంగా ఎత్తుగడలు వేస్తున్నాయి. ఎలాగైనా తమ పార్టీ జెండా ఎగురవేసి సత్తా చాటాలని ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రలోభాల పర్వానికి ఇప్పటికే శ్రీకారం చుట్టాయి అన్ని ప్రధాన పార్టీలు.

In munugode, 16 check posts were set up to check the flow of money in munugode by poll. However, the lack of check posts in many of the roads allows for the flow of money