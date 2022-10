మునుగోడు సమరం.. హేమాహేమీల ప్రచారంతో రంజుగా రాజకీయం; అక్టోబర్17 నుండి బండి సంజయ్ ప్రచారం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నిక పోరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఆసక్తికరంగా మారింది. దేశంలోని ఇతర పార్టీల దృష్టికి కూడా కెసిఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రకటించిన తర్వాత జరుగుతున్న మునుగోడు ఉప ఎన్నికపై ప్రధానంగా నెలకొంది. మునుగోడు ఉపఎన్నికలో కెసిఆర్ ను ఓడించి, మునుగోడుపై కాషాయ జెండా ఎగురవేసి, బలంగా దెబ్బ కొట్టాలని, తద్వారా కెసిఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీకి, జాతీయ రాజకీయాలకు చెక్ పెట్టాలని బిజెపి శతవిధాలా ప్రయత్నం చేస్తోంది. మునుగోడు ఉప ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడం భవిష్యత్తు ఎన్నికలపై ప్రభావం చూపించే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో మునుగోడు ఉప ఎన్నికను బిజెపి అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది.

English summary

In Munugode by poll politics change with key leaders election campaigns. As Bandi Sanjay is going to campaign from October 17, there is josh in the BJP ranks.