కాంగ్రెస్ కు జీవన్మరణ సమస్యగా మునుగోడు ఉపఎన్నిక.. రేసులో ఆశావహులు; గెలిస్తే లెక్క వేరేగా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ పార్టీకి, ఎమ్మెల్యే పదవికి మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేయడంతో మునుగోడు ఉపఎన్నిక అనివార్యంగా మారింది. వచ్చే ఏడాది శాసనసభ ఎన్నికలు జరగనుండగా, అంతకు ముందు జరగనున్న మునుగోడు ఉప ఎన్నిక అన్ని పార్టీలకు కీలకంగా మారింది. బిజెపి మునుగోడులో కాషాయ జెండా ఎగురవేయాలని తహతహలాడుతుంటే, మునుగోడు స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి తిరుగు ఉండదు అని టిఆర్ఎస్ పార్టీ వ్యూహాలు రచిస్తోంది. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ సిట్టింగ్ స్థానాన్ని దక్కించుకోవడానికి అష్టకష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది.

English summary

The by-election has become life and death for the Congress. Taking the sitting position became the main target. In the context of expectations the Congress has focused on who the next candidate will be.