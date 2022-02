Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి సీనియర్ నేత మురళీధర్ రావు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. సీఎం కేసీఆర్ ని ఓడించడమే బీజేపీ యొక్క లక్ష్యం అని ఆ పార్టీ నేత మురళీధర్ రావు స్పష్టం చేశారు. సోమవారం రోజు మీడియాతో మాట్లాడిన మురళీధర్ రావు దేశ విచ్ఛిన్నకర శక్తులతో కలిసి సీఎం కేసీఆర్ ప్రయాణం చేయడం ప్రమాదకరమైన అంశం అని మండిపడ్డారు. కెసిఆర్ మహారాష్ట్ర పర్యటన పై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేసిన ఆయన అభివృద్ధికి సంబంధించిన చర్చలు ఏమైనా జరిగితే వాటిపై సీఎం కేసీఆర్ స్పష్టత ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు.

English summary

What was the motive behind KCR's journey with Prakash Raj? Muralidhar Rao asked a direct question. Muralidhar Rao demanded that what development was being discussed with Uddhav Thackeray.