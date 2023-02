ఏపీ బాటలో తెలంగాణాలోనూ.. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో మటన్ క్యాంటీన్లు; కేసీఆర్ పుట్టినరోజు నాడే!!

తెలంగాణా ప్రభుత్వం మటన్ క్యాంటీన్ల ఏర్పాటుకు నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు సీఎం కేసీఆర్ పుట్టినరోజు ఫిబ్రవరి 17వ తేదీన రాష్ట్రంలో మటన్ క్యాంటీన్లను ప్రారంభించనున్నారు.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రజారోగ్య రక్షణకు పెద్దపీట వేసి ప్రజలకు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అందించడానికి మటన్ మార్ట్ లను ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. ఆరోగ్యకరమైన మాంసం విక్రయాలకు ఏపీ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ అమలు చేయనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మటన్ క్యాంటీన్లను ఏర్పాటు చేసి మటన్ ఉత్పత్తుల విక్రయాలను చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది తెలంగాణా ప్రభుత్వం .

English summary

Mutton canteens have been set up under the auspices of the government in Telangana on the path of AP. It has decided to increase meat production and marketing to sell meat at a low price.