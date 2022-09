నాగార్జున సాగర్ ఎడమకాలువకు గండి.. ఆ గ్రామాల్లో ముంచెత్తిన వరద; అపార పంటనష్టం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో కృష్ణానదికి వరద పోటెత్తడంతో నాగార్జునసాగర్ వద్ద వరద ఉధృతి బాగా పెరిగింది. వరద ఉధృతి కారణంగా నాగార్జునసాగర్ ఎడమ కాలువకు గండి పడింది. దీంతో వందల ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగింది.

English summary

As the left canal of Nagarjuna Sagar breached, nalgonda district nidamanuru, mupparam villages were inundated. Due to this heavy crop loss. The officials were alerted and stopped the release of water.