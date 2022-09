Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎన్ఐఏ సోదాలు కలకలం రేపుతున్నాయి. హైదరాబాద్ తో పాటు, హనుమకొండ జిల్లాలోనూ, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాలలో నేషనల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెన్సీ సోదాలు నిర్వహిస్తోంది. దీంతో తాజాగా ఎన్ఐఏ సోదాలు వ్యవహారంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చర్చ జరుగుతోంది.

మునుగోడు ఉపఎన్నికపై గురిపెట్టిన కేసీఆర్ ; 100మందితో భారీ స్కెచ్.. వ్యూహమిలా!!

In Telangana state, along with Hanmakonda, NIA searches continue in many areas. It is known that the connection with Maoists was the reason for the NIA raids