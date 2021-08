Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మెగా డాటర్ నిహారిక భర్త జొన్నలగడ్డ చైతన్యపై నమోదైన న్యూసెన్స్ ఫిర్యాదుపై ఇరు వర్గాలు రాజీ కుదుర్చుకున్నాయి. షేక్‌పేట్‌లోని ఓ అపార్ట్‌మెంట్‌లో చైతన్య అర్ధరాత్రి వేళ న్యూసెన్స్ చేశాడని అపార్ట్‌మెంట్ వాసులు బంజారాహిల్స్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. పోలీసులు కౌన్సెలింగ్ ఇవ్వడంతో ఇరు వర్గాలు రాజీకి వచ్చాయి.వివాదానికి కారణమైన ఫ్లాట్‌ను ఈ నెల 10 లోగా ఖాళీ చేస్తున్నట్లు చైతన్య వెల్లడించారు. దీంతో ఇక ఈ గొడవ సమసిపోయింది.

English summary

Niharika Konidela husband Chaitanya Reaction- The two sides have reached a compromise on a Nuisance complaint lodged against Mega Daughter Niharika's husband Jonnalagadda Chaitanya. It is learned that the apartment members had lodged a complaint with the Banjara Hills police that Chaitanya had made nuisance in the midnight in an apartment in Shaik Pet