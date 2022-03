ఇప్పుడైతే ఏ ఫ్రంట్ లేదు; దేశంలో ప్రత్యామ్నాయంపై త్వరలోనే నిర్ణయం: జార్ఖండ్ లో కేసీఆర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జార్ఖండ్ రాష్ట్రంలో పర్యటించారు. జార్ఖండ్ లో సీఎం హేమంత్ సోరెన్ ఆయన తండ్రి శిబూసోరెన్ తో కెసిఆర్ సమావేశమై జాతీయ రాజకీయాలపై చర్చించారు. హేమంత్ సోరెన్ తో ప్రస్తుతం దేశంలో నెలకొన్న రాజకీయ పరిస్థితులపై సుదీర్ఘ చర్చ జరిపిన సీఎం కేసీఆర్ ఆయనతో సమావేశం అనంతరం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

KCR in Jharkhand revealed that a decision on the alternative in the country will be taken soon. KCR said that there is no front at this time.