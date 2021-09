హుజూరాబాద్ ఉపఎన్నిక వాయిదా ; 31 స్థానాలకు బ్రేక్ ,ఈసీ షాక్ : దీదీ కోటలో ఉప ఎన్నికల నగారా !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నిక కు లైన్ క్లియర్ అవుతుంది అనుకుంటే ఎన్నికల కమిషన్ షాకిచ్చింది. కరోనా మహమ్మారి సాకుగా చూపి హుజురాబాద్ ఉప ఎన్నికలు వాయిదా వేసింది. ఇదే సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో బద్వేలు నియోజకవర్గానికి జరగవలసిన ఉప ఎన్నిక కూడా వాయిదా పడింది. ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికార వైసిపి, ప్రతిపక్ష టీడీపీ వ్యూహాత్మకంగా ఎన్నికలకు దిగాలని రంగం సిద్ధం చేసుకుంటే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం మాత్రం ఇప్పట్లో ఉపఎన్నిక లేదని చెప్పి ఏపీకి కూడా షాక్ ఇచ్చింది.

English summary

The Central Election Commission (CEC), which has postponed bypolls for 31 seats across the country, has decided to hold elections for three seats in the state of West Bengal and one seat in Odisha. The Election Commission has suspended not only the Huzurabad by-election and Badvelu by-election due to Corona but also the in 31 seats across the country.