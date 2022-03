అచ్చే దిన్ కాదు సచ్చె దిన్.!కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే ధరలు తగ్గిస్తామన్న భట్టి.!

Telangana

మధిర/హైదరాబాద్ : దేశ ప్రజలకు అచ్చే దిన్ తీసుకొస్తానని మాయమాటలు చెప్పి అధికారంలోకి వచ్చిన ప్రధాని మోడీ రోజు రోజుకు ధరలను పెంచుతూ ప్రజలకు సచ్చే దిన్ తీసుకువచ్చాడని సీఎల్పీ నేత భట్టి విక్రమార్క తీవ్రంగా విమర్శించారు. 2014 సంవత్సరం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ హయాంలో 350 రూపాయల ఉన్న గ్యాస్ సిలిండర్ ధరను మోడీ సర్కార్ 8 ఏళ్ల పాలనలో 1,050 రూపాయలకు పెంచి ప్రజలపై తీవ్రమైన భారాలు మోపిందని మండిపడ్డారు. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారంపై గురువారం చింతకాని మండలం పాతర్ల పాడు నుంచి రైల్వే కాలనీ, నాగులవంచ, సీతంపేట, చిన్న మండవ గ్రామాల్లో భట్టి పాదయాత్ర చేశారు.

English summary

Bhatti questioned whether Achche Din would mean raising petrol, diesel, gas and toll prices, as well as imposing taxes on the pills of the poor and common people in case of fever. He criticized the central government for imposing the tax burden on the poor and saying that the corporate powers and the rich should be ashamed to subsidize the budget and promote it as sub ka vikas.