నుమాయిష్ 2023: అనుమతి ఇవ్వొద్దు; హైకోర్టులో న్యాయవాది పిటీషన్.. ఎందుకంటే!!

Telangana

82వ ఆలిండియా ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహణకు ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ ఏర్పాట్లు చేస్తుంది. జనవరి 1 2023 నుంచి ప్రారంభం కానున్న ప్రతిపాదిత 82వ ఆలిండియా ఇండస్ట్రీయల్ ఎగ్జిబిషన్ నుమాయిష్ నిర్వహణకు అనుమతి ఇవ్వకూడదని తెలంగాణ హైకోర్టులో న్యాయవాది ఖాజా ఐజాజుద్దీన్ ప్రభుత్వంలోని వివిధ వాటాదారుల పై పిటిషన్ దాఖలు చేశారు.

English summary

Numaish Society will be ready to organize Numaish 2023. However, lawyer Khaja Izazuddin filed a petition in the High Court that the permission of the GHMC, Fire and Hyderabad City Police had not been taken by the society and permission should not be given.