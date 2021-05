Operation Huzurabad: ఈటలపై గంగుల అస్త్రం.. మాజీ మంత్రి శిబిరంలో అలజడి.. ఖబడ్దార్ అంటూ వార్నింగ్

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

టీఆర్ఎస్ 'ఆపరేషన్ హుజురాబాద్'పై మాజీ మంత్రి ఈటల ఫైర్ అయ్యారు. ప్రలోభాలతో,బ్లాక్‌మెయిలింగ్ రాజకీయాలతో స్థానిక ప్రజా ప్రతినిధులను లొంగదీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. గొర్రెల మందపై తోడేళ్లు దాడి చేసినట్లుగా టీఆర్ఎస్ నాయకులు హుజురాబాద్ నియోజకవర్గంపై పడుతున్నారని విమర్శించారు. 20 ఏళ్లుగా కలిసివున్న తమను తల్లీ బిడ్డను వేరు చేసినట్లుగా చేసే ప్రయత్నం జరుగుతోందన్నారు. ప్రలోభాలను,బ్లాక్‌మెయిలింగ్ రాజకీయాలను హుజురాబాద్ ప్రజలు పాతరేస్తారని... తగిన గుణపాఠం చెబుతారని హెచ్చరించారు.

English summary

Former minister Etala Rajender fires at TRS 'Operation Huzurabad'. He was outraged that local public representatives were being subjugated with temptations and blackmail politics. TRS leaders have been criticized for taking over the Huzurabad constituency as wolves attacked a flock of sheep.